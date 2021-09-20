В Уфе у многодетной семьи сгорел дом: погибла 9-летняя девочка

Фото: МЧС по РБ

В Уфе у многодетной семьи сгорел дом. В пожаре погибла 9-летняя девочка, ее 11-летний брат с отравлением продуктами горения был доставлен на скорой в больницу.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, все произошло сегодня утром в Калининском районе Уфы: там в новом поселении «Федоровка», в СНТ «Ольховое» вспыхнул деревянный дом, где проживала мать и четверо ее детей. Соседи вызвали пожарных: к их приезду строение было полностью охвачено пламенем. Семья спаслась только благодаря пожарному извещателю, который сработал при возгорании. Однако выбраться удалось не всем: спасатели вытащили из обугленных развалин тело 9-летней девочки, которая не успела выбраться наружу.

Фото: МЧС по РБ

Из-за чего вспыхнуло пламя, пока точно неизвестно. На месте работают следователи и дознаватели МЧС, которые осматривают руины и опрашивают очевидцев.