Хабиров поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях после стрельбы в университете Перми

Стрельба в пермском вузе случилась сегодня, 20 сентября Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил межведомственному Совету общественной безопасности и Минобрнауки республики усилить меры безопасности в учебных заведениях региона. Поводом для этого стал инцидент в Пермском государственном университете: сегодня утром, 20 сентября, в вуз зашел студент с дробовиком и открыл огонь. Местный Следственный комитет заявляет о шести пострадавших, сообщили коллеги из «КП-Пермь».

– В Пермском крае там трагедия большая случилась. Напали на студентов университета. Выйдете, уточните и выходите на силовиков. Айбулат Вакилович [Хажин, министр образования Башкирии – «КП-Уфа»], надо потом посмотреть, что там произошло. Недавно была трагедия в Казани, сейчас – в Перми, – сказал Хабиров.