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Происшествия20 сентября 2021 10:59

Хабиров поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях после стрельбы в университете Перми

Глава Башкирии распорядился привлечь к этой работе силовиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Стрельба в пермском вузе случилась сегодня, 20 сентября

Стрельба в пермском вузе случилась сегодня, 20 сентября

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил межведомственному Совету общественной безопасности и Минобрнауки республики усилить меры безопасности в учебных заведениях региона. Поводом для этого стал инцидент в Пермском государственном университете: сегодня утром, 20 сентября, в вуз зашел студент с дробовиком и открыл огонь. Местный Следственный комитет заявляет о шести пострадавших, сообщили коллеги из «КП-Пермь».

– В Пермском крае там трагедия большая случилась. Напали на студентов университета. Выйдете, уточните и выходите на силовиков. Айбулат Вакилович [Хажин, министр образования Башкирии – «КП-Уфа»], надо потом посмотреть, что там произошло. Недавно была трагедия в Казани, сейчас – в Перми, – сказал Хабиров.