Стали известны предварительные результаты довыборов в Курултай Башкирии

В Башкирии прошли дополнительные выборы в Курултай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко озвучила предварительные итоги Единого дня голосования в республике. Помимо выборов депутатов Государственной Думы проходили также довыборы депутатов Курултая. Жителям трех избирательных округов предлагалось выбрать одномандатников, которые будут представлять их интересы в башкирском парламенте. Всего на дополнительные выборы в этих округах было зарегистрировано 11 кандидатов.

- По предварительным данным, наибольшее количество избирателей в Толбазинском избирательном округе №29 получил Хакимов Загир Ахсанович, набравший 58,78%. В Краснохолмском избирательном округе №43 Тансыккужина Тамара Михайловна, набравшая 54,75% голосов. В Буйском избирательном округе №55 Скоробогатова Милиана Маратовна, набравшая 63,47%, - зачитала доклад председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко.

Напомним, в этом году свои полномочия сложили сразу три депутата Курултая. Поскольку они избирались по одномандатным избирательным округам, были назначены дополнительные выборы в башкирский парламент.