В Башкирии зарегистрирован очередной антирекорд по коронавирусу: за сутки заболели 320 человек

11 пациентов подключены к ИВЛ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по ежедневному числу заболевших коронавирусом. Как рассказал министр здравоохранения Максим Забелин во время очередного оперативного совещания, за сутки в республике зарегистрировано 320 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных достигло 63200 человек. По числу заболевших Башкирия сейчас занимает 82 место в России.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 6074 человек, еще 671 госпитализированы. Состояние 48 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в палатах интенсивной терапии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписано с выздоровлением за сутки 110 человек, всего число выздоровевших превышает 87 процентов от общего числа заболевших. Сейчас в республике развернуто 4795 инфекционных коек, занятость которых составляет 90 процентов.