В Уфе без вести пропала 17-летняя Манижа Азимова

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе разыскивают без вести пропавшую Манижу Азимову. Два дня назад, 18 сентября, 17-летняя девушка вышла из дома и не вернулась обратно. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт». Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы Азимовой: рост – 155 см, худощавое телосложение, черные волосы до поясницы, карие глаза.

В день пропажи была одета в сиреневое пальто, бежевый свитер, черные брюки, черные кроссовки и черную косынку.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.