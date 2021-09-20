В Башкирии явка избирателей на выборы в Госдуму составила 73,12%

На 11:00 20.09.2021 года было обработано 88% протоколов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко провела брифинг, где озвучила предварительные результаты выборов в Госдуму и довыборы в Курултай. В прямом эфире телеканала БСТ она заявила, что после обработки 88% протоколов на выборах в российский Парламент в регионе лидирует «Единая Россия», набравшая 68% голосов.

Второе место при подсчете голосов на выборах в Госдуму по Башкирии набрала КПРФ – 14,97%. Третье место заняла ЛДПР – 6,31% голосов избирателей. Напомним, результаты пока предварительные – членам избиркома необходимо обработать еще 12% протоколов.

По данным ЦИК Башкирии, партия «Новые люди» набрали 3,9%, «Справедливая Россия» - 2,67%, «Партия пенсионеров» - 1,16% голосов.

Илона Макаренко также заявила, что явка на выборы в Башкирии составила 73,12% от общего числа избирателей.