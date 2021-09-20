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Общество20 сентября 2021 9:20

В центре Уфы до конца недели перекрыли перекресток

Ограничение введено из-за ремонта тепловой сети
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Движение транспорта на перекрестке улиц Советской и Тукаева в Уфе перекрыто до 26 сентября включительно. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в городской администрации.

– Полностью закрыто движение транспорта на улице Советской, рядом с домом №23 по улице Тукаева [здание министерства здравоохранения Башкирии – «КП-Уфа»], а также часть дороги по улице Тукаева со стороны того же здания, – передали в мэрии.

Власти города пояснили, что ограничение на перекрестке введено из-за капительного ремонта тепловой сети. Работы будут выполнять «Уфимские инженерные сети». В ресурсоснабжающей организации перед уфимцами извинились и попросили заранее планировать маршрут.