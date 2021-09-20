Хабиров высказался о жалобах на нарушения во время выборов в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что выборы депутатов Госдумы в республике прошли «хорошо, достойно и организовано», а жалобы на нарушения – «один из неотъемлемых элементов политической борьбы». Об этом он сказал на «Ночи выборов», которая состоялась в общественном пресс-центре «Выборы – 2021».

– Насколько мне известно, каких-то особых нарушений не было. Да, конечно, кое-где были жалобы. Все их зафиксировали и отрабатывают. Это один из неотъемлемых элементов политической борьбы, выборного процесса, - отметил руководитель региона.

Он добавил, что в во время трехдневного голосования только 39 из 1 380 жалоб жителей республики касались непосредственно выборов. Остальные обращения были связаны c транспортом, ЖКХ, дорогами и образованием. Хабиров сделал вывод, что людей в большей мере волнуют «обычные житейские вопросы» – «и это тоже очень важный показатель».

По предварительным данным, в Башкирии явка на трехдневном голосовании составила порядка 70%. Согласно экзитполам, на выборах в Госдуму в республике победила «Единая Россия», набрав 69 процентов голосов. На втором месте – КПРФ, на третьем – ЛДПР.