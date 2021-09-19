Радий Хабиров озвучил первые результаты экзитполов в Башкирии

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Радий Хабиров сообщил о первых результатах выборов депутатов в Государственную Думу в Башкирии. Как сообщает ИА «Башинформ», глава республики озвучил, что победила «Единая Россия» - партия вышла вперед с большим отрывом, набрав около 60 процентов голосов избирателей. На втором месте оказались КПРФ, на третьем ЛДПР.

При этом Радий Хабиров отметил, что удовлетворен тем, как проводились выборы в Башкирии. Явка избирателей составила около 70 процентов.

- Явка все три дня была насыщенной, все прошло организованно и достойно, мы постарались сделать, чтобы во многих муниципалитетах выборы прошли как праздник, — подчеркнул руководитель региона.