Радий Хабиров поручил помочь молодой матери, которую в Турции обвинили в краже кошелька

Сейчас Алия с семьей находится в Турции под подпиской о невыезде. Фото: соцсети

Глава Башкирии отреагировал на неприятную ситуацию, которая произошла с 28-летней жительницей Октябрьского Алией К. Женщина прилетела вместе с семьей на отдых в Турцию, а сейчас не может вернуться домой из-за обвинения в краже чужого кошелька. Поскольку в российском консульстве Алие отказали в предоставлении адвоката, женщина оказалась в безвыходной ситуации, ведь услуги юриста в Турции стоят очень дорого.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в администрации главы Башкирии, Радий Хабиров поручил оказать молодой матери юридическую помощь и направить к ней адвоката, который поможет отстоять ее интересы.

Напомним, что Алия уже должна была с семьей возвращаться домой, когда в отеле ее обвинили в краже кошелька с 800 долларами, принадлежавшего другой туристке. Женщина пыталась доказать, что кошелек взял кто-то из обслуживающего персонала, но, по ее словам, все записи с камер видеонаблюдения были обрезаны и в таком виде переданы в суд. Сейчас жительница Башкирии находится в Турции под подпиской о невыезде, но не теряет надежды добиться справедливости.