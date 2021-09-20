«Дети боятся выйти из дома»: жители Башкирии пожаловались на свору бродячих собак

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Жители Белорецка пожаловались на свору бродячих собак, которая держит весь город в страхе. По словам местных жителей, бездомные животные в поисках пищи бросаются на людей, нападают на кошек и домашних питомцев и даже кидаются с лаем на проезжающие мимо машины.

- Примите меры, пожалуйста. Возле дома №12 на улице Кооперативной огромная свора собак. Утром детям в садик, школу идти надо, а боятся выйти из дома. А собаки даже на проезжающую машину кидаются. Примите меры, пока беда не пришла! – обратились к чиновникам горожане.

Напомним, в апреле 2021 года в селе Сафарово Учалинского района стая собак, среди которых были и домашние, и бродячие псы заживо растерзали четырехлетнего мальчика. Пока его мать хлопотала по хозяйству, малыш вышел прогуляться на улицу, где и его схватили собаки. Тогда следователи возбудили уголовное дело из-за того, что в селе не был своевременно организован отлов бродячих животных, о результатах в ведомстве до сих пор еще не рассказали.