«Муж выпрыгнул со 2 этажа и сломал ноги»: молодая семья из Башкирии, едва не погибшая в пожаре, поблагодарила за помощь

Фото: соцсети

Молодая семья из Башкирии, едва не погибшая в пожаре, поблагодарила своих спасителей и всех, кто не прошел мимо их беды. Как рассказала 21-летняя Александра Т. в соцсетях, в тот роковой вечер 12 августа они вместе с мужем и годовалым сыном находились дома, когда прямо под ними загорелась соседская квартира.

- Моему мужу пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спасти меня и ребенка. Он получил перелом обоих пяточных костей, восстановление займет много времени. Узнав об этом, люди стали присылать материальную помощь и предлагать физическую. Мы от всего сердца хотим поблагодарить каждого лично. Особую благодарность мы хотим выразить нашему спасителю Ивану Соболеву за его храбрость и мужество. За то, что не прошёл мимо, не побоялся. Спасибо твоим родителям, за то, что воспитали такого мужчину! Спасибо большое нашим друзьям и родственникам, которые поддержали нас в трудный момент, - обратились ко всем неравнодушным горожанам молодые супруги.

Фото: соцсети

Напомним, что пожар произошел 12 августа в Ишимбае. Как рассказали в МЧС по Башкирии в результате ЧП пострадали и были госпитализированы 21-летняя женщина и ее малыш, отравившиеся продуктами горения, и 24-летний супруг. В итоге после оказания помощи мать с ребенком отправили домой.