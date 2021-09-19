В Башкирии 82-летний мужчина на избирательном участке поразил присутствующих мастерским шпагатом

Фото: "Туймазинский вестник"

82-летний житель Туймазов пришел на выборы в весьма необычном наряде, а опустив в урну свой бюллетень, порадовал всех присутствующих акробатическим этюдом, запросто сев на шпагат! Экстравагантному пенсионеру громко аплодировали и члены избирательной комиссии, и горожане, пришедшие на выборы.

Как сообщает издание «Туймазинский вестник» Николая Саранчина знают и любят многие горожане. За неординарные поступки и веселый нрав за пенсионером даже закрепилось прозвище Коля Паровоз. Всю свою долгую жизнь Николай Федорович пропагандировал здоровый образ жизни – вел уроки по йоге, а теперь каждый день и в любую погоду устраивает пробежки по улицам.

– Мне нравится дарить людям радость, – признался пенсионер в беседе с журналистами. – Хочу, чтобы и избранные депутаты в Госдуму тоже радовали нас, избирателей, принимая законы, которые улучшат жизнь людей. На выборы я хожу всегда. <…> Людям нужна стабильность, работа, пенсия. За это и голосую.