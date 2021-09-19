«В нашей семье всегда была традиция ходить на выборы»: Каринэ Хабирова поделилась личным

Фото: Радий Хабиров

В Башкирии отдать свой голос на выборах депутатов в Государственную Думу пришли Радий Хабиров вместе со своей супругой. Позже в беседе с журналистами ИА «Башинформ» Каринэ Хабирова призналась, что ходить на выборы – всегда было традицией в ее семье, которой придерживались все поколения. И в этот раз она также пришла на избирательный участок в прекрасном настроении.

- Мой дедушка любил собирать всю семью и идти на выборы, это было обязательно. Сегодня, когда мы собирались ехать на участок, наш четырехлетний сын спросил, куда мы собираемся. Узнав, что на выборы, спросил: а что это такое? И мы где-то час объясняли ему – что такое выборы, - рассказала супруга главы республики.

Каринэ Хабирова подчеркнула, что важность выборов состоит в том, что каждый человек должен воспользоваться своим правом голоса.