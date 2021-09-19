Явка избирателей на выборах в Башкирии приблизилась к 60 процентам

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии продолжаются выборы депутатов в Государственную Думу. На 15.00 явка избирателей составила около 60 процентов – примерно 1,8 млн человек. Как сообщает ИА «Башинформ», самые активные по количеству голосующих оказались Уфа, Салават и Сибай. Там на избирательные участки пришли около 60 процентов горожан. В среднем же по городам республики явка избирателей составляет около 48 процентов.

Средняя явка избирателей в сельских населенных пунктах составляет чуть более 64 процентов. Среди самых активных голосующих районов – Бакалинский и Калтасинский (более 84 % проголосовавших) и Салаватский (82,12%) районы. А вот в Стерлитамаке и Учалах горожане пока не торопятся сделать свой выбор. Там проголосовали всего 33,77% и 43,76% соответственно.