«Свой выбор сделали»: Радий Хабиров пришел голосовать на избирательный участок вместе с женой

Фото: личная страница Радия Хабирова в соцсетях

Сегодня в России проходит третий заключительный день выборов депутатов Государственной Думы. Отдать свой голос пришли и глава Башкирии Радий Хабиров вместе со своей супругой Каринэ Хабировой. Фотографию, сделанную на избирательном участке №109 в здании ГКЗ«Башкортостан», руководитель региона опубликовал на своей странице в соцсетях, сопроводив ее короткой записью: «Свой выбор сделали».

Отметим, что Радий Хабиров не раз ранее подчеркивал важность выборов и то, что отдать свой голос за достойного кандидата – прямая обязанность каждого ответственного гражданина.

Также напомним, что сегодня последний день, когда жители Башкирии могут проголосовать в 3 403 избирательных участках, в том числе в больницах, в местах содержания под стражей, санаториях, на вокзале, в домах престарелых. По состоянию на 12.00 явка на выборы составила более 50 процентов от общего числа избирателей – 1 млн 608 тысяч 96 жителей республики.