«Дети стесняются»: в Башкирии родители пожаловались на новый школьный туалет

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Родители учеников сибайской школы пожаловались на новый отремонтированный туалет. По их словам, дети будут стесняться посещать уборную, потому что между новенькими унитазами отсутствуют перегородки, и ученики будут на виду друг у друга.

- Больше года в 9 школе шёл ремонт. Потрачено несколько десятков миллионов рублей. И вот, с понедельника школа откроет свои двери для учеников. Вопрос: почему за столько времени и за такие деньги не удосужились оборудовать туалеты кабинами с дверями согласно СанПиНу? – возмутился местный житель Захар К.

Большинство комментаторов поддержало претензию, отметив, что дети будут стесняться и отказываться посещать уборную, а вот новенькое биде вообще, скорее всего, будет использоваться не по назначению. Впрочем, нашлись и те, кто оправдал отсутствие кабинок вынужденной необходимостью.

- Кабинки делать нельзя, так как дети закрывают их изнутри и вылазят снизу. Мыло жидкое ставить нельзя, так как его выливают детишки в сливной бак. Туалетную бумагу ставить нельзя, так как дети кидают полностью рулон в унитаз, - рассудила Гульназ Н., но с таким мнением почти никто не согласился.