В Башкирии на ремонт 702 лифтов выделят 2,4 млрд рублей

В некоторых домах лифты требуют капитального ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на обновление лифтов в 9 муниципалитетах выделят 2,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок: региональный оператор капитального ремонта объявил аукцион на проектирование и ремонт 702 лифтов в многоэтажных домах Уфы (496), Стерлитамака (107), Салавата (7), Нефтекамска (16), Октябрьского (34), а также в Белорецком (22), Мелеузовском (2), Благовещенском (15) и Туймазинском (3) районах. При этом уточняется, что 2,4 млрд рублей – это начальная максимальная цена контракта, а итоги аукциона подведут 11 октября.

Известно, что работы будут финансироваться за счет субсидии из регионального бюджета и средств собственников квартир. Среди работ перечисляется модернизация и замена лифтов, капитальный ремонт и пусконаладочные работы.