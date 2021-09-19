«Просил отвести его в мечеть»: стала известна личность погибшего под колесами двух машин парня из Башкирии

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Стала известна личность пешехода, погибшего поздно вечером в минувшую пятницу на трассе в Чишминском районе Башкирии. Напомним, там неподалеку от поселка Алкино-2 43-летняя водительница «Лады Калины» сбила мужчину, бредущего в темноте по обочине в иномарка темной одежде без каких-либо светоотражающих элементов. От мощного удара несчастного отбросило на встречную полосу, после чего еще раз переехала иномарка «Шкода Октавия» под управлением 25-летнего местного жителя. В итоге пешеход получил множественные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото: ГИБДД по РБ

Погибшим мужчиной оказался 32-летний житель Чишминского района Радмир С. По словам местных жителей, в тот роковой вечер Радмир возвращался домой по трассе. Местные вспоминают о погибшем, как о добродушном веселом парне и сожалеют, что его настигла такая печальная участь. Другие вспоминают, что незадолго до смерти Радмир стал серьезнее и даже мечтал начать ходить в мечеть.

- Ровный был, в мечеть меня просил затянуть (отвести – Ред.) Жаль, братка! Я вам одно скажу: когда вы к Аллаху делаете шаг, он к вам делает вам десять, - соболезнует друг погибшего Денис А.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего мужчины.