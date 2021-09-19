Суд не нашел нарушений в работе избирательной комиссии в Нефтекамске и не стал отстранять главу УИК

Всего по данным ЦИК на участке в тот день проголосовал 601 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд рассмотрел дело о возможных нарушениях в работе избирательной комиссии на участке №482 в Нефтекамске и принял решение не отстранять от работы заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова.

Напомним, ранее «Эхо Москвы в Уфе» сообщило, что накануне вечером в избирательный участок в Нефтекамске прибыла полиция. Причиной стало заявление члена УИК Ирека Хизяпова, что на его глазах во время вскрытия урн один из членов комиссии с правом решающего голоса «аккуратно положил на стол» стопку дополнительных бюллетеней. В итоге все голоса избирателей, полученные на участке в пятницу (а это около 600 голосов), якобы были аннулированы. В пользу кого предназначались дополнительные бюллетени – выяснить не удалось.

Позже Нефтекамский городской суд внимательно изучил записи камер видеонаблюдения, опросил свидетелей и отказал территориальной избирательной комиссии в отстранении от работы Рузиля Ахметова. Кроме того, поскольку никаких нарушений не было найдено, но и пятничные голоса избирателей также не были аннулированы. А работа избирательного участка сейчас идет в обычном режиме.