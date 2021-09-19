В одном из районов Башкирии утром выпал снег

Фото: соцсети

И хотя на дворе всего лишь сентябрь, кое где в Башкирии уже под утро выпал первый снег. Кадрами настоящего снегопада с белыми пушистыми снежными хлопьями поделился в соцсетях житель Белорецкого района.

- Сентябрь, а уже снег, почти метель, - удивляется мужчина.

Отметим, что ранее синоптики предупредили жителей Башкирии о надвигающихся заморозках. Ночью в ближайшие пару дней температура воздуха опустится до +5; 0 градусов, а в отдельных районах и вовсе подморозит до -5. Также местами ожидается снег с дождем, но все же количество осадков прогнозируется минимальное.