В Башкирии за 2 дня выборов проголосовала почти половина избирателей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии явка избирателей по итогам первых двух дней выборов составила 48,53 процента. Таким образом около половины избирателей, включенных в списки, сделали свой выбор относительно кандидатов в депутаты Государственной думы – всего проголосовали 1 287 800 человек (при этом, по данным ЦИК, в списки избирателей включены более 3 млн жителей республики).

Сегодня, 19 сентября, в республике пройдет 3 завершающий день голосования. Избирательные участки открылись уже в 08.00. Напомним, что в этом году проголосовать жители Башкирии смогут в 3403 избирательных участках, включая больницы и санатории, дома престарелых, вокзал и места содержания под стражей.