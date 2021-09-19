Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 8:25

В Башкирии за 2 дня выборов проголосовала почти половина избирателей

Всего, по данным ЦИК, в регионе включены в списки избирателей более 3 млн человек
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии явка избирателей по итогам первых двух дней выборов составила 48,53 процента. Таким образом около половины избирателей, включенных в списки, сделали свой выбор относительно кандидатов в депутаты Государственной думы – всего проголосовали 1 287 800 человек (при этом, по данным ЦИК, в списки избирателей включены более 3 млн жителей республики).

Сегодня, 19 сентября, в республике пройдет 3 завершающий день голосования. Избирательные участки открылись уже в 08.00. Напомним, что в этом году проголосовать жители Башкирии смогут в 3403 избирательных участках, включая больницы и санатории, дома престарелых, вокзал и места содержания под стражей.