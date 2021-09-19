В ГИБДД рассказали, в каком районе Уфы чаще всего погибают от наездов пешеходы

Больше всего ДТП случаются на улице Менделеева и проспекте Октября

В ГИБДД Башкирии рассказали, в каком районе Уфы чаще всего регистрируются смертельные наезды на пешеходов. По данным портала UfacityNews.ru, частота подобных аварий увеличилась во всех районах, кроме Октябрьского и Советского, а вот в Ленинском районе наблюдаетмся отрицательная динамика. Кроме того, в Ленинском районе регистрируется и увеличение числа погибших пешеходов после наездов.

Если говорить про улицы, где чаще всего происходят ДТП, то на первом месте оказалась улица Менделеева (за 2021 год 15 аварий и 18 пострадавших пешеходов), проспект Октября (13 аварий), Зорге (10 ДТП и 11 пострадавших), Жукова (6 аварий и 8 пострадавших), Первомайская (5 наездов).

Отметим, что в 2021 году в Уфе произошло 1019 ДТП, в которых погибли 22 человека, еще 1258 пострадали. Чаще всего регистрируются наезды на пешеходов (32 % от всех аварий) – 9 случаев оказались со смертельным исходом, еще 343 человека получили различные травмы.