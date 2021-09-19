Зима близко: синоптики предупредили об ожидающихся в Башкирии заморозках до -5

Местами ночью пройдет дождь со снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Башкирии стремительно набирает обороты. Жару, державшуюся в республике, до конца августа, словно резко выключили, и на смену ей пришло похолодание. Так синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Башкирии по ночам ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -5 градусов. Средняя температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем же, если и потеплеет, то всего до +11; +12. Хорошо, что хоть будет относительно сухо: в отдельных районах выпадет дождь со снегом, но на большей части республики серьезных осадков не ожидается. Также в прогнозах умеренный северо-западный ветер, так что пора доставать шапку и шарф.

Такая погода продержится в республике ближайшие три дня, после чего ожидается небольшое потепление (всего на пару-тройку градусов, так что на полноценное бабье лето рассчитывать не стоит).