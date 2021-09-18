«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» и одержал седьмую победу подряд

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 18 сентября, уфимский «Салават Юлаев» провел очередной домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперниками дружины Томи Ламса стало минское «Динамо». Матч завершился победой «юлаевцев» с минимальным счетом – 1:0.

Единственный гол в этой игре забил нападающий «Салавата» Маркус Гранлунд. Голевой передачей отметился Тему Хартикайнен. Голкипер «юлаевцев» Юха Метсола впервые в сезоне отыграл на «ноль», отразив 21 бросок в створ своих ворот.

Лучшим игроком матча, тем не менее, стал Михаил Науменков, заблокировавший пять бросков соперника.