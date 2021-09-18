Прохладно, но сухо: синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на следующую неделю

Фото: Рустем Ахунов

На следующей неделе в Башкирии прогнозируется ясная и малооблачная погода без осадков. Самыми солнечными днями станут вторник и среда, 21 и 22 сентября.

Начиная с понедельника, 20 сентября, и вплоть до воскресенья, 25 сентября, в республике средняя температура воздуха в дневное время суток не будет опускаться ниже +7 градусов Цельсия. А в середине рабочей недели столбики термометров и вовсе поднимутся до +16 градусов.

Всю следующую неделю в ночное время суток средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +5 градусов Цельсия. По данным сервиса Gismeteo, все эти дни в Башкирии прогнозируется усиление ветра до 10 метров в секунду.