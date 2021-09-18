Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов возглавил список лучших бомбардиров Чемпионата России по футболу. В матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против подмосковных «Химок» он забил два мяча и был признан лучшим игроком. Башкирский клуб одержал непростую победу со счетом 3:2.

Сейчас на счету Гамида Агаларова 8 забитых мячей в восьми играх за «Уфу». В таблице лучших бомбардиров чемпионата он занимает единоличное первое место. Вторую строчку с шестью голами в активе делят два футболиста – Федор Смолов из «Локомотива» и Денис Глушаков из «Химок».

Причем нападающий подмосковного клуба в ближайшее время обогнать Агаларова не сможет – сегодня команды провели очную встречу. А это значит, что если Смолов не забьет три гола в ближайшем матче своей команды в РПЛ, то нападающий «Уфы» сохранит лидерство как минимум до следующего тура чемпионата.