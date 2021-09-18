«Уфа» обыграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова

Фото: Тинькофф РПЛ

ФК «Уфа» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Уступая по ходу матча, подопечные Алексея Стукалова сначала отыгрались с 0:1, а затем в упорной борьбе смогли дожать соперников – 3:2. Лучшим игроком матча стал нападающий башкирской команды Гамид Агаларов – на его счету два забитых мяча.

В концовке первого тайма гости открыли счет – отличился Денис Глушаков. После перерыва «горожане» смогли трижды поразить ворота голкипера «Химок». На 52-й и 82-й минутах матча забил Гамид Агаларов, а на 62-й гол забил Владислав Камилов. Когда счет на табло был уже 3:1 в пользу «Уфы», игроки «Химок» отквитали один мяч – Денис Глушаков реализовал пенальти.

После восьми матчей «Уфа» пока что занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» опустились на 14-е. Следующий матч подопечные Стукалова проведут на выезде, соперником станет московский «Спартак».