Стали известны результаты психиатрической экспертизы жителя Башкирии, убившего своих малолетних детей

37-летний мужчина расправился с собственными детьми и свел счеты с жизнью

История жестокой расправы над двумя детьми в Башкирии, прогремевшая на всю страну в декабре прошлого года, близка к завершению. Сотрудники правоохранительных органов почти завершили расследование и выяснение всех обстоятельств громкого дела 37-летнего Фазыла из Давлекановского района, расправившегося с собственными детьми.

Напомним, 26 декабря 2020 года он поссорился с женой и увез шестилетнего сына и годовалую дочку на автомобиле в неизвестном направлении. Вскоре тела как детей, так и отца семейства были обнаружены в машине на берегу реки Уршак в Давлекановском районе. Тогда следком по Башкирии возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза личности подозреваемого.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что результаты той самой экспертизы уже готовы. Более того, совсем скоро завершится расследование самого уголовного дела.

- Дело, скорее всего, закроют в связи со смертью обвиняемого. А что касается результатов экспертизы, то они уже есть. В момент совершения преступления он был вменяем и осознавал, что делает, - рассказывает собеседник.