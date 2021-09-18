В ожидании первого снега: синоптики сообщили о приходе в Башкирию аномального холода

Метеорологи обещают сухую погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 19 сентября, в Башкирии сохранится пасмурная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют, что в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха местами может опуститься ниже нуля градусов.

В целом по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. МЧС предупреждает, что его порывы порой могут достигать 10-11 метров в секунду.

Днем температура воздуха по Башкирии составит +8 градусов Цельсия. Атмосферное давление 755-756 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха до 51% днем и до 58% ночью. По данным сервиса Gismeteo доджей не ожидается, поэтому дороги будут сухие.