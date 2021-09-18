В ЦИК Башкирии рассказали о нарушениях на выборах в первый день голосования

Избирательные участки закрылись вчера в 20:00 Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 18 сентября, состоялся брифинг по итогам первого дня голосования на выборах в Башкирии. В минувшую пятницу явка избирателей на участки составила более 25%. Жители республики голосуют на выборах депутатов Госуды, на дополнительных выборах в Курултай, а также в некоторых городах и районах избирают депутатов горсоветов и райсоветов.

По данным Центризбиркома Башкирии за пятницу, 17 сентября, было подано несколько жалоб на нарушения на некоторых участках. - Жалоб, на самом деле, было не так много, семь или восемь среди всех обращений. Все доводы, которые приведены в этих жалобах, они своего отражения не нашли, - заявил на брифинге заместитель председателя ЦИКа Башкирии Марат Гадилов.

По его словам, в одном случае пожаловались на незаконную агитацию, в других – на очереди на избирательных участках. По жалобе о незаконной агитации факты не подтвердились, а за наличие очередей была проведена «разъяснительная работа» с членами участковых избирательных комиссий.