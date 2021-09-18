Из Уфы впервые за шесть лет отправился прямой рейс в Египет

Фото: пресс-служба аэропорта Уфа

В минувшую пятницу, 17 сентября, из Уфы в Египет вылетел первый за шесть лет авиарейс. Авиасообщение с этой популярной у российских туристов страной было полностью отменено в 2015 году. Вчера рейс авиакомпании Air Cairo отправился и Уфы прямиком в курортный город Хургаду, что на берегу Красного моря.

Фото: пресс-служба аэропорта Уфа

Первый за долгие годы прямой авиарейс из Уфы в Хургаду отправился бортом авиакомпании Air Cairo на самолете Airbus A320, вместимостью 174 пассажира. Борт был заполнен на все сто процентов – свободных мест не осталось. Время в полете между Уфой и Хургадой составляет 5 часов и 10 минут.