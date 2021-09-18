В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 17 человек

Фото: Рустем Ахунов

По данным Минздрава Башкирии на 11:00 18 сентября 2021 года общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 62563 человека. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 318 пациентов. Всего в республике COVID-19 переболели и выздоровели 54834 человек. С полным выздоровлением за сутки выписались 197 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса и его последствий скончались 17 человек.

В Минздраве Башкирии отмечают, что на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались 1,129 млн человек. В данном случае речь идет о тех, кто получил прививку вторым компонентом российской вакцины.