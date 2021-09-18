Сбили и переехали: в Башкирии на трассе погиб пешеход

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 17 сентября, поздним вечером на трассе Самара-Уфа-Челябинск насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на 1436 километре федеральной трассы в Чишминском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, от полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, мужчина шел по обочине трассы во встречном направлении. Светоотражающих элементов у него на одежде не было. По данным ГИБДД по Башкирии, сначала пешехода сбила 43-летняя жительница Благоварского района республики, которая управляла «Ладой Калина». От удара мужчина вылетел на встречную полосу движения, где его переехал 25-летний мужчина за рулем «Шкода Октавия».

Всего за прошедшие сутки на территории республики произошло восемь автомобильных аварий, в которых погибли два человека и еще восемь получили различные травмы. Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, за сутки сотрудники ведомства выявили более 2100 нарушений правил дорожного движения и задержали 47 нетрезвых водителей.