В Уфе полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Кузнецовском затоне

Фото: МВД по Башкирии

Сотрудники полиции разыскали и задержали троих подозреваемых в жестоком избиении 44-летнего мужчины. Жуткий случай произошел в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон в среду, 15 сентября. Двое мужчин и женщина напали на местного жителя, избили его до бессознательного состояния и ограбили. Несчастного доставили в больницу в тот же вечер. Врачи диагностировали у него различные травмы и позвонили в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, стражи порядка разыскали подозреваемых в кровавом побоище. Ими оказались уроженцы Зианчуринского, Куюргазинского и Чишминского районов – все трое работают на автомойке.

По предварительной версии, потерпевший шел по улице в состоянии алкогольного опьянения и увидел двоих молодых людей и женщину, распивавших спиртное около подъезда. Между ними возник конфликт, переросший в жестокое избиение местного жителя. После того, как потерпевший перестал сопротивляться, троица сняла с него ремень и кроссовки и скрылась. Стражи порядка уточняют, что несчастного били 30-летний и 27-летний мужчины и 35-летняя женщина.

Как оказалось, один из задержанных, 30-летний житель Зианчуринского района Башкирии, находился в розыске за грабеж.