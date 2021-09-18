В Башкирии явка на выборах в первый день голосования составила более 25%

На фото: мэр Уфы Сергей Греков голосует на одном из избирательных участков

По итогам первого дня голосования на выборах в Башкирии явка избирателей составила 25,03% от общего числа зарегистрированных. Как сообщили на брифинге представители Центральной избирательной комиссии республики, за пятницу, 17 сентября, уже проголосовали более 750 тысяч человек. Больше всего избирателей в первый день трехдневного голосования посетили участки в Салаватском районе республики. Там явка составила 39,5% от общего числа избирателей.

Всего по данным ЦИК Башкирии в регионе включены в списки избирателей более 3 млн человек. На утро субботы, 18 сентября, на выборах изъявили свою волю каждый четвертый от этого числа. Избирательные участки открылись сегодня в 09:00. Закроются они в 20:00, а затем вновь откроются в воскресенье, 19 сентября.

Напомним, сегодня в Башкирии, как и по всей России, проходят выборы депутатов Государственной думы. В ряде городов и районов республики местные жители также выбирают депутатов городских и районных советов депутатов, а в некоторых сельских поселениях избирают депутатов сельсоветов. Единый день голосования продлится до 20:00 воскресенья, 19 сентября.