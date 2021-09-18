В Уфе будут судить директора компании, задолжавшего работникам зарплату на 9,7 млн рублей

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На днях в суд передали дело 51-летнего экс-гендиректора одной из фирм, по вине которого сотрудники месяцами не получали зарплату. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сумма долга составила 9,7 млн рублей.

По версии следователей прокуратуры, теперь уже бывший руководитель предприятия не платил сотрудникам честно заработанные деньги с июня 2019 и по ноябрь 2020 года. Как отметили в надзорном ведомстве, в то время деньги на выплату зарплаты у фирмы были, но гендиректор предпочел потратить их на другие нужды.

В итоге, сотрудники обратились в прокуратуру, и следователи ведомства возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителя. Совсем скоро дело будет рассмотрено в суде. Надзорное ведомство следит за тем, чтобы рабочие получили свои деньги.