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Происшествия17 сентября 2021 15:48

В Уфе под окнами жилого дома обнаружили труп полуобнаженной девушки

Следственный комитет проводит проверку
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте происшествия работали следователи

На месте происшествия работали следователи

В Уфе под окнами жилого дома на улице Кирова 17 сентября был обнаружен труп полуобнаженной девушки. Фотография с места происшествия появилась в соцсетях. На снимке видно, что погибшая лежит на земле, нижняя часть ее тела ничем не прикрыта.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Информацию об обнаружении трупа девушки «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете. Там рассказали, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза – специалисты установят причины смерти погибшей.