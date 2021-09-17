В Уфе под окнами жилого дома обнаружили труп полуобнаженной девушки

На месте происшествия работали следователи

В Уфе под окнами жилого дома на улице Кирова 17 сентября был обнаружен труп полуобнаженной девушки. Фотография с места происшествия появилась в соцсетях. На снимке видно, что погибшая лежит на земле, нижняя часть ее тела ничем не прикрыта.

Фото с места происшествия

Информацию об обнаружении трупа девушки «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете. Там рассказали, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза – специалисты установят причины смерти погибшей.