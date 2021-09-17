Явка на выборах в Башкирии за первые семь часов составила 13%

фото: ЦИК РБ

В Башкирии по состоянию на 15:00 явка на выборысоставила 13,29%. Проголосовали 393,5 тысячи жители. Всего в списках избирателей по республике включено 2 млн 960 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном ЦИКе.

Напомним, сегодня, 17 сентября, по всей стране начались выборы депутатов в Госдуму России. В республике также выбирают депутатов в Горсоветы Уфы, Белорецка, Бирска и Юматовского сельсовета. Голосование будет длиться три дня подряд – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.