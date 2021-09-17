Число случаев коронавируса в Башкирии превысило 62 тысячи

54 пациента с коронавирусом в Башкирии находятся в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии с начала пандемии было подтверждено 62 245 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали у 315 жителей республики. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 остается стабильно высоким. За день инфекция унесла жизни еще 16 пациентов, всего от нее скончались 1 373 человека. Выздоровели 54 637 жителей республики, 250 из них были сняты с учета после выздоровления за последние сутки.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 6 235 человек: 5 498 лечатся дома, 737 – лежат в ковид-госпиталях (54 находятся в тяжелом состоянии, 11 – подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,23 млн жителей, вторым – 1,12 млн.