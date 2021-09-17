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Общество17 сентября 2021 20:00

«Отмыли деньги!»: жители Башкирии возмутились уличной лестницей, «состряпанной» из асфальта

Странный объект дорожной инфраструктуры находится рядом с оживленной остановкой
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Бирске полным ходом идет строительство – уже обновили главную городскую площадь, отремонтировали дорожное покрытие на многих улицах, вот только некоторые обновленные объекты вызвали откровенное изумление и негодование горожан.

- В новом центре Бирска, рядом с прекрасной (но не до конца доделанной площадью и улицами) сделали вот такие ступеньки на остановке, где большой поток людей. Это просто отмытие денег. Очень жаль, над нами как над животными смеются. Нам, мол, и так пойдет? – возмущается местная жительница Аля Б.

Фотографию странной уличной лестницы, словно наспех состряпанной из толстого слоя асфальта, горожанка выложила на странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова. Недоумение по поводу объекта дорожной инфраструктуры выразили и другие комментаторы – по их мнению, лучше бы вообще никак не ремонтировали ступени, чем так.

На обращение оперативно отреагировали в администрации Бирского района: чиновники пообещали, что разберутся в проблеме и дадут свой ответ.