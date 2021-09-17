Хабиров на видео извинился перед уфимцами за проблемы с общественным транспортом

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров записал видео и извинился перед уфимцами за неудобства, связанные с общественным транспортом. Руководитель региона попросил у горожан прощения во время осмотра 50 новых автобусов, которые были куплены для госперевозчика «Башавтотранс».

– Мы упорные очень и неутомимые. Мы вот эти все автобусы поставим на уфимские линии, докупим еще. Я извиняюсь перед нашими жителями за те неудобства, которые были эти годы, но мы ломали по сути преступную систему организации автобусного маршрутного движения. Было непросто, но я подчеркиваю – все будет очень хорошо, – сказал Хабиров сегодня, 17 сентября.

По словам пресс-секретаря главы Башкирии Дианы Ихсановой, помимо тех 50 автобусов, что были представлены сегодня Хабирову, республика закупит еще 170 единиц транспорта. Новые машины приедут в столицу региона «в ближайшие дни». За все 220 автобусов республика заплатит более двух миллиардов рублей.