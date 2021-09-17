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Происшествия17 сентября 2021 12:52

В Уфе груженый песком «КамАЗ» провалился в люк

Инцидент произошел на улице Зорге
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ

фото: УГЗ

Сегодня, 17 сентября, в Уфе в канализационный люк провалился «КамАЗ». Инцидент произошел на проезжей части возле строящегося жилого комплекса Life Park на улице Рихарда Зорге. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как пояснили в аварийной службе, грузовик принадлежит строительной фирме. Он был загружен песчаной смесью. Во время движения многотонная машина застряла в люке задним колесом. После эвакуации большегруза место происшествия было ограждено. Восстановительные работы на аварийном участие улицы будет проводить застройщик жилого комплекса – «Третий трест».

Напомним, в минувший понедельник, 13 сентября, в Уфе случилось похожее ЧП: в канализационный люк на улице Революционной угодила «Лада Калина».