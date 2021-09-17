«Верим, что живой, но потерял память»: в Башкирии 3 месяц разыскивают пропавшего Сагида Гайсина

Сейчас мужчина может выглядеть несколько иначе - обросшим и седым, без передних зубов

Родные и близкие 55-летнего Сагида Гайсина из Баймкского района уже третий месяц не могут найти себе места от беспокойства. В ночь на 5 июня 55-летний мужчина ушел с карьера возле деревни Аисово в Белорецком районе, где он работал, в неизвестном направлении. И с тех пор его больше уже никто не видел.

- Что произошло в ту ночь, мы сами до сих пор не знаем толком. Они вроде как выписали, после чего брат неожиданно сорвался и, оставив все вещи, сумку и телефон, ушел. Предположительно – мог отправиться домой пешком. Родственников у нас в той стороне нет, поэтому, где он мог затеряться – неизвестно. Нам говорят, что вы ищете, его, наверное, уже и в живых нет, но мы не верим в это. У Сагида был инсульт, и может быть, он потерял память, поэтому не знает, как вернуться домой. Вдруг сейчас живет где-то или лежит в больнице, и никто не знает, что мы все его ищем, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» сестра пропавшего Нарима.

Обеспокоенные родные вместе со спасателями прочесали все леса и окрестности Белорецкого района, но никаких зацепок найти не удалось. Родственники надеются, что кто-то узнает Сагида и сообщит о его местонахождении.

- У него седые волосы, нет двух передних зубов, на вид – темноватый башкир, может, уже весь обросший. Одет был легко, уже поизносилась одежда, наверное. Он не бездомный, увидите его – сообщите нам, пожалуйста, - попросила женщина.

Если вы где-то видели мужчину с фотографии или похожего на него человека, пожалуйста, сообщите в редакцию «КП-Уфа» или по номеру 8(963)131-55-65 (Нарима Ильясовна).