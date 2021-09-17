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Общество17 сентября 2021 17:04

«Где должны играть наши дети?»: в Башкирии детскую площадку закатали в асфальт

Об этом сообщила в социальных сетях жительница Стерлитамака
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском Стерлитамаке детскую площадку закатали в асфальт. Подробности ситуации рассказала жительница города на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях.

По словам женщины, территория детской зоны принадлежит жителям дома, которые и решили переделать площадку под автопарковку.

– Считаю, что это просто издевательство. Где должны играть наши дети? В Башкирии активно развивается программа по озеленение «Башкирские дворики», а у нас в районе дворик закатали под асфальт, – возмущается местная жительница.

На обращение женщины уже отреагировали сотрудники администрации Стерлитамака, они пообещали в ближайшее время разобраться в ситуации.