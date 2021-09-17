В Уфе умер 37-летний капитан полиции Евгений Гурьянов

фото: МВД РБ

Сегодня, 17 сентября, в четыре часа утра в Уфе скоропостижно скончался бывший заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел Башкирии и капитан внутренней службы Евгений Гурьянов. Ему было всего 37 лет. Сообщение о смерти сотрудника полиции появилось в соцсетях правоохранительного ведомства.

– Те, кто работал с ним, помнят его веселый легкий характер, который проявлялся в материалах, которые он готовил для наших передач и газеты. Некоторые истории Евгений Гурьянов принимал очень близко к сердцу – как настоящий профессиональный журналист, неравнодушный к чужому горю, – рассказали в МВД республики.

В ведомстве добавили, что у Евгения Гурьянова «не выдержало сердце».