«Почему хорошие люди уходят так рано?»: в Башкирии скоропостижно скончалась молодая мать

Фото: соцсети

Друзья и близкие 38-летней Людмилы Д. из Стерлитамака не могут поверить: молодая и цветущая женщина скоропостижно скончалась от воспаления легких. Людмила до последнего боролась за свою жизнь и даже публиковала фотографии из больницы в кислородной маске, но болезнь оказалась сильнее.

- Очень обидно. Почему хорошие люди уходят так рано? Как же так, Люся? Ты была прекрасным человеком и хорошей подругой. Я всегда буду помнить о тебе. Пусть земля тебе будет пухом, - скорбит подруга Людмилы Елена Е.

У скончавшейся женщины осталась пожилая мать и маленькая дочь, которая до сих пор не может поверить, что ее любимой мамочки больше нет в живых.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Людмилы Д.