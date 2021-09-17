Дворник Юра из Уфы стал почетным гостем премии GQ

фото: Юрий Ветлугин // instagram.com

Дворник Юрий Ветлугин из Уфы, прославившийся резкой сменой образа на фотосессии, стал почетным гостем премии «Мужчина года» от журнала GQ. Церемония состоялась в Москве. Об этом Юра сообщил на своей странице в инстаграме, которая сейчас по неизвестной причине заблокирована.

– Вчера я подметал уфимские дворы, а сегодня я почётный гость на ежегодной премии "мужчина года" от GQ. Тусуюсь с бомондом, делаю фоточки. Крутяк! – похвастался Ветлугин.

Напомним, перед тем как прославиться на всю страну, у Юры были финансовые проблемы: мошенники повесили на него огромный кредит. Помочь справиться с проблемой ему помог уфимский фотограф Роман Филиппов. Он устроил дворнику стильную фотосессию и рассказал его историю. Неравнодушные люди собрали Юре деньги, и он рассчитался с долгами.