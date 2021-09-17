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Общество17 сентября 2021 9:32

В Башкирии стартовали трехдневные выборы

Избиратели смогут проголосовать до 20:00 19 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Голосование пройдет с 17 по 19 сентября

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 сентября, в Башкирии начались выборы депутатов Государственной Думы России. Голосование продлится три дня. 3 403 участковые комиссии будут работать с 8:00 до 20:00. В списках избирателей - более трех миллионов человек.

В республике также стартовали выборы депутатов в Горсоветы Уфы, Белорецка, Бирска и Юматовского сельсовета, а также дополнительные выборы в Госсобрание-Курултай. Всего в регионе проходят 175 избирательных кампаний на замещение 312 мандатов без учёта их распределения между федеральными списками.