В Башкирии стартовали трехдневные выборы

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 сентября, в Башкирии начались выборы депутатов Государственной Думы России. Голосование продлится три дня. 3 403 участковые комиссии будут работать с 8:00 до 20:00. В списках избирателей - более трех миллионов человек.

В республике также стартовали выборы депутатов в Горсоветы Уфы, Белорецка, Бирска и Юматовского сельсовета, а также дополнительные выборы в Госсобрание-Курултай. Всего в регионе проходят 175 избирательных кампаний на замещение 312 мандатов без учёта их распределения между федеральными списками.