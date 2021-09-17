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Общество17 сентября 2021 8:41

Башкирия потратит почти 148 млн рублей на машины скорой помощи с водителями

Четыре тендера были размещены на портале госзакупок
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Подрядчику нужно будет предоставить машины «скорой», выпущенные не раньше 2019 года

Подрядчику нужно будет предоставить машины «скорой», выпущенные не раньше 2019 года

Башкирия потратит почти 147,9 млн рублей на наем машин скорой помощи с водителями для Республиканской станции скорой помощи и Центра медицины катастроф. Четыре тендера размещены на сайте госзакупок, сообщает «РБК-Уфа».

Подрядчику нужно будет предоставить машины «скорой», выпущенные не раньше 2019 года. Согласно техзаданию, автомобили укомплектуют носилками, сейфом для препаратов, креплениями для кислородных баллонов, навигаторами, видеорегистраторами и средствами связи.

По пять транспортных средств для дневных и вечерних смен предоставят Кировской, Центральной и Калининской подстанциям. Контракт будет действовать два года – с 3 ноября 2021-го по 25 декабря 2023-го.