Башкирия потратит почти 148 млн рублей на машины скорой помощи с водителями

Подрядчику нужно будет предоставить машины «скорой», выпущенные не раньше 2019 года

Башкирия потратит почти 147,9 млн рублей на наем машин скорой помощи с водителями для Республиканской станции скорой помощи и Центра медицины катастроф. Четыре тендера размещены на сайте госзакупок, сообщает «РБК-Уфа».

Подрядчику нужно будет предоставить машины «скорой», выпущенные не раньше 2019 года. Согласно техзаданию, автомобили укомплектуют носилками, сейфом для препаратов, креплениями для кислородных баллонов, навигаторами, видеорегистраторами и средствами связи.

По пять транспортных средств для дневных и вечерних смен предоставят Кировской, Центральной и Калининской подстанциям. Контракт будет действовать два года – с 3 ноября 2021-го по 25 декабря 2023-го.